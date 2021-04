Basket femminile: Reyer Venezia in finale di EuroCup 2021! KSC Szekszard battuto, Howard e Pan decisive in difesa (Di venerdì 9 aprile 2021) L’Umana Reyer Venezia torna in finale di EuroCup a tre anni di distanza dalla prima volta, quella del 2018. La squadra allenata da Giampiero Ticchi, pur finita in un terreno decisamente lontano dal proprio, riesce a venire a capo nelle fasi conclusive delle padrone di casa del KSC Szekszard, battute con il punteggio di 63-58. Importantissima la fase difensiva nel finale, con annessa stoppata di Francesca Pan su Dewanna Bonner, limitata a 10 punti e battuta nel duello tra superstar da Natasha Howard, che ne mette a segno 16, compresi alcuni decisivi, ed è assistita da Yvonne Anderson a quota 14. 10 anche per Elisa Penna e Gintare Petronyte. L’ultimo atto si terrà domenica alle 19:30 e vedrà la Reyer opposta alle francesi del Carolo o alle spagnole di ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) L’Umanatorna india tre anni di distanza dalla prima volta, quella del 2018. La squadra allenata da Giampiero Ticchi, pur finita in un terreno decisamente lontano dal proprio, riesce a venire a capo nelle fasi conclusive delle padrone di casa del KSC, battute con il punteggio di 63-58. Importantissima la fase difensiva nel, con annessa stoppata di Francesca Pan su Dewanna Bonner, limitata a 10 punti e battuta nel duello tra superstar da Natasha, che ne mette a segno 16, compresi alcuni decisivi, ed è assistita da Yvonne Anderson a quota 14. 10 anche per Elisa Penna e Gintare Petronyte. L’ultimo atto si terrà domenica alle 19:30 e vedrà laopposta alle francesi del Carolo o alle spagnole di ...

