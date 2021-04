Advertising

TgLa7 : Vaccini, #Francia: chi ha avuto la prima dose con #AstraZeneca e ha meno di 55 anni avrà la seconda dose con Pfizer o Moderna - mister_erik : RT @TgLa7: Vaccini, #Francia: chi ha avuto la prima dose con #AstraZeneca e ha meno di 55 anni avrà la seconda dose con Pfizer o Moderna - amazzeifi : RT @TgLa7: Vaccini, #Francia: chi ha avuto la prima dose con #AstraZeneca e ha meno di 55 anni avrà la seconda dose con Pfizer o Moderna - tfabiani2 : RT @RaiNews: In Francia, chi ha meno di 55 anni e ha ricevuto una prima dose di vaccino anti- #COVID con il siero di #AstraZeneca dovrebbe… - GiornoeNotteNew : AstraZeneca:Francia,seconda dose di altro vaccino a under 55. (ANSA-AFP) – PARIGI, 09 APR – Le persone con meno di… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Francia

Le persone con meno di 55 anni che hanno ricevuto inuna prima dose diriceveranno la seconda di un altro vaccino anti - coronavirus. Lo ha detto il ministro della Sanità Olivier Véran. "E' del tutto logico", ha detto Véran, ...Dal 19 marzo inpossono essere vaccinati consolo coloro che hanno più di 55 anni. Una decisione presa dopo che 600 mila persone, per la maggiorparte membri del personale ...In Francia le persone sotto i 55 anni che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca contro il Covid-19 dovrebbero avere la seconda dose con un altro vaccino. Lo ha detto il ministro della Salute ...In Francia l'Alta autorità della salute (Has) dovrebbe raccomandare oggi una seconda dose di vaccino contro il coronavirus di tipo Arn ...