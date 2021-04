Zlatan Ibrahimovic | si mette male per il campione | nei guai per una brutalità

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ildi calcioaccusato per un fatto di unadisarmante. Si attendono delle risposte immediate. A volte i campioni dello sport passano alla cronaca per fatti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

2 Dopo il suo ritorno in nazionale, si è proclamato Re di Svezia . Eppure,, uno dei vecchi leoni della Serie A, è finito nel mirino della critica in patria per un fatto risalente al 2011: come racconta Expressen , l'11 rossonero, in una battuta di caccia, ...abituato a dividere, non solo in campo. Il 39enne attaccante del Milan finito nella bufera, in patria e sui social, dopo quanto pubblicato dal quotidiano svedese "Expressen" : in un ...Il campione di calcio Zlatan Ibrahimovic accusato per un fatto di una brutalità disarmante. Si attendono delle risposte immediate ...In più, nella classifica marcatori, è a -1 dal vincitore della “Scarpa d’Oro” Ciro Immobile e a -2 da Lorenzo Insigne, Lautaro Martinez e Zlatan Ibrahimovic. Senza contare che in Europa solo un ...