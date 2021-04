WEEKEND meteo BRUTTO precederà settimana di BURRASCA (Di giovedì 8 aprile 2021) meteo burrascoso è atteso in Italia.Ci stiamo lasciando alle spalle l’irruzione artica ampiamente preannunciata, irruzione che per molte aree d’Europa è stata definita da “record” soprattutto a livello di basse temperature. Ovviamente non è mancata la neve, così come sulle nostre regioni. Ora stiamo andando incontro a un temporaneo miglioramento, temporaneo perché sarà davvero effimera e nel corso del fine settimana lascerà strada a un consistente peggioramento del quadro meteorologico. Peggioramento che avrà natura differente, difatti arriverà da ovest e come potrete facilmente intuire dall’Oceano Atlantico. Si tratterà di un affondo depressionario destinato in primis all’Europa occidentale, in questo frangente attiverà un flusso umido sudoccidentale che nelle regioni del Centro Nord avrà da subito una vivace componente ciclonica. ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 8 aprile 2021)burrascoso è atteso in Italia.Ci stiamo lasciando alle spalle l’irruzione artica ampiamente preannunciata, irruzione che per molte aree d’Europa è stata definita da “record” soprattutto a livello di basse temperature. Ovviamente non è mancata la neve, così come sulle nostre regioni. Ora stiamo andando incontro a un temporaneo miglioramento, temporaneo perché sarà davvero effimera e nel corso del finelascerà strada a un consistente peggioramento del quadrorologico. Peggioramento che avrà natura differente, difatti arriverà da ovest e come potrete facilmente intuire dall’Oceano Atlantico. Si tratterà di un affondo depressionario destinato in primis all’Europa occidentale, in questo frangente attiverà un flusso umido sudoccidentale che nelle regioni del Centro Nord avrà da subito una vivace componente ciclonica. ...

