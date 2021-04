Walter Olkewicz | attore di Twin Peaks | è morto

(Di giovedì 8 aprile 2021) ll caratteristaconosciuto per le seriee Grace Under Fire, è. Aveva 72 anniLo ha comunicato il figlio, lo sceneggiatore Zaka The Hollywood reporter. Negli ultimi 20 anniaveva sofferto di molti problemi di salute che lo avevano costretto a prendersi una pausa dalla recitazione. Inera il barista e croupier canadese Jacques Renault, comparso la prima stagione. Ruolo che aveva interpretato anche nella terza serie, andata in onda nel 2017. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

ParamountItalia : Ci ha lasciati l'interprete del barista e croupier Jacques Renault #WalterOlkewicz #TwinPeaks - fabiodesidery : RT @RollingStoneita: È morto Walter Olkewicz, il Jacques Renault di ‘Twin Peaks’ #8aprile - RollingStoneita : È morto Walter Olkewicz, il Jacques Renault di ‘Twin Peaks’ #8aprile -

