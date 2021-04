Vaccino Covid | oltre un milione di dosi somministrate a docenti e Ata I dati regione per regione IN AGGIORNAMENTO

Advertising

borghi_claudio : Mi ero perso il fantastico dialogo fra Merlino, De Masi e LE FOCHE 'De masi, ha fatto il vaccino?' 'Si ma anche dop… - ladyonorato : Conclusioni della conferenza stampa di #Ema sui rischi del vaccino #AstraZeneca: le trombosi cerebrali fatali sono… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella si è recato questa mattina all’Istituto #Spallanzani dove gli è stata somministrata la se… - HollowMatt_ITA : RT @Iperbole_: Il medico che diceva 'le mascherine sono fonte d'infezione' e 'il vaccino non serve' perché il Covid può essere 'curato con… - Luis196820 : RT @zaiapresidente: ?? COVID-19 e vaccinazione: l’iniezione del vaccino può causare la malattia da Covid? La risposta del prof. Giorgio Pal… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Altalex

La Spagna ha deciso di riservare ilAstraZeneca alle persone oltre i 60 anni, dopo i casi di coaguli di sangue. Lo ha annunciato il ministro della Salute spagnolo Caroline Darias in una conferenza stampa, dopo le valutazioni ...Commenta per primo AstraZenecasalva vite da morte, trombosi possibile raro effetto collaterale. Ema, la scienza medica, ha detto quel che poteva scientificamente dire e cioè cheAstraZeneca mette al riparo ...«Non dimentichiamoci che Astrazeneca è un buon vaccino. Anche con una sola dose gli inglesi hanno abbattuto mortalità e morbidità in maniera eccezionale. Oggi hanno ...Ma è inevitabile che la discussione sul piano di ripresa tra il premier Mario Draghi, Regioni ed enti locali tocchi anche gli altri temi di attualità, dai sostegni alle riaperture passando per il ...