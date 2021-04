Uomini e donne: Elisabetta in lacrime per Luca (Di giovedì 8 aprile 2021) Che cosa ha scosso così tanto Elisabetta, dama del Trono Over di Uomini e donne? La donna, che sta frequentando Luca Cenerelli, è scoppiata a piangere in studio dopo essere stata ignorata dal cavaliere di cui sembra essere molto presa. Lui intanto accetta di conoscere altre dame. A Uomini e donne una dama scoppia a piangere. Si tratta di Elisabetta, che da qualche settimana sta frequentando Luca Cenerelli Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 8 aprile 2021) Che cosa ha scosso così tanto, dama del Trono Over di? La donna, che sta frequentandoCenerelli, è scoppiata a piangere in studio dopo essere stata ignorata dal cavaliere di cui sembra essere molto presa. Lui intanto accetta di conoscere altre dame. Auna dama scoppia a piangere. Si tratta di, che da qualche settimana sta frequentandoCenerelli Articolo completo: dal blog SoloDonna

