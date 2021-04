Un Passo dal Cielo 6, la seconda puntata (Di giovedì 8 aprile 2021) L’8 aprile 2021, su Raiuno, va in onda la seconda puntata di Un Passo dal Cielo 6, la fiction ambientata sulle Dolomiti bellunesi con Daniele Liotti nei panni del protagonista, Francesco Neri, ora in aspettativa dalla Forestale ma pronto ad aiutare il suo amico Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), ora Commissario a San Vito di Cadore. La serie tv vede nel cast anche Gianmarco Pozzoli (Huber), Giusy Buscemi (Manuela), Aurora Ruffino (Dafne), Carlo Cecchi (Christoph), Luca Chikovani (Enrico), Serena Iansiti (Carolina) ed Anna Dalton (Elda). “Sogni e ossessioni” Camilla, aspirante poliziotta, per un soffio salva Manuela dall’esplosione di una bomba. Francesco e i nostri indagano su chi possa avercela con il commissario e scoprono che potrebbero esserci altre bombe e che tutti gli indizi portano verso la vecchia miniera. ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 8 aprile 2021) L’8 aprile 2021, su Raiuno, va in onda ladi Undal6, la fiction ambientata sulle Dolomiti bellunesi con Daniele Liotti nei panni del protagonista, Francesco Neri, ora in aspettativa dalla Forestale ma pronto ad aiutare il suo amico Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), ora Commissario a San Vito di Cadore. La serie tv vede nel cast anche Gianmarco Pozzoli (Huber), Giusy Buscemi (Manuela), Aurora Ruffino (Dafne), Carlo Cecchi (Christoph), Luca Chikovani (Enrico), Serena Iansiti (Carolina) ed Anna Dalton (Elda). “Sogni e ossessioni” Camilla, aspirante poliziotta, per un soffio salva Manuela dall’esplosione di una bomba. Francesco e i nostri indagano su chi possa avercela con il commissario e scoprono che potrebbero esserci altre bombe e che tutti gli indizi portano verso la vecchia miniera. ...

