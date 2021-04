Un farmaco antiparassitario per proteggere i polmoni dal coronavirus

(Di giovedì 8 aprile 2021) (Foto: james Yarema/Unsplash)Viene solitamente usato per trattare le infezioni intestinali. Ma ora ilchiamato niclosamide potrebbe rivelarsi anche un grande alleato deinella lotta al. A dimostrarlo è stato un team di ricercatori del King’s College di Londra, insieme all’Università degli studi di Trieste e del Centro di ingegneria genetica e biotecnologie (Icgeb) di Trieste, che ha scoperto il meccanismo che porta alla fusione anomala delle cellule polmonari infettate dale come la niclosamide abbia un’azione preventiva, riuscendo a bloccare questo processo guidato dalla proteina spike. Lo studio è stato appena pubblicato su Nature. Ma di chesi tratta esattamente? La niclosamide è un...

