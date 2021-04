Trascorrere più tempo in casa significa scorrere più volte la “home” del nostro profilo Instagram e guardare programmi TV a cui in tempi remoti non avremmo mai dedicato più di 5 minuti (Di giovedì 8 aprile 2021) Questo periodo di ristrettezze ha reso tutti molto più sensibili alle dinamiche di coppia altrui? La risposta più sincera è “molto probabilmente si”. . Chi avrebbe preferito due ore di gossip ad una serata a cena fuori con gli amici? Oggi però tutto è diverso e in ciascuno di noi si è sviluppato un lato “da comare di piazza Vittorio” come diremmo a Roma. Il fatto che il Covid e le relative conseguenze abbiano colpito il mondo intero non tenendo conto delle classi sociali e dello stile di vita condotto dai singoli individui, ha fatto sì che nella nostra testa si abbattessero quelle barriere che ci vedevano tanto distanti dai personaggi più in voga del momento. Così anche i problemi di cuore delle star sono diventati in parte i nostri: li seguiamo per rimanere sempre aggiornati e condividiamo con loro i momenti “up and down” delle loro relazioni. Questo perché se la convivenza forzata ... Leggi su domanipress (Di giovedì 8 aprile 2021) Questo periodo di ristrettezze ha reso tutti molto più sensibili alle dinamiche di coppia altrui? La risposta più sincera è “molto probabilmente si”. . Chi avrebbe preferito due ore di gossip ad una serata a cena fuori con gli amici? Oggi però tutto è diverso e in ciascuno di noi si è sviluppato un lato “da comare di piazza Vittorio” come diremmo a Roma. Il fatto che il Covid e le relative conseguenze abbiano colpito il mondo intero non tenendo conto delle classi sociali e dello stile di vita condotto dai singoli individui, ha fatto sì che nella nostra testa si abbattessero quelle barriere che ci vedevano tanto distanti dai personaggi più in voga del momento. Così anche i problemi di cuore delle star sono diventati in parte i nostri: li seguiamo per rimanere sempre aggiornati e condividiamo con loro i momenti “up and down” delle loro relazioni. Questo perché se la convivenza forzata ...

Ultime Notizie dalla rete : Trascorrere più Calcutta, morta la madre Donatella Galeotti/ Malore improvviso a 58 anni ...a Latina per trascorrere le vacanze di Pasqua in famiglia. Donatella Galeotti era professoressa al liceo Alessandro Manzoni di Latina e attrice di teatro. 'La nostra bellissima Donatella non c'è più. ...

Disabilità, quando si prova a vivere da soli: l'esperienza di Davide e Marco Tra le cose più apprezzate la libertà di organizzare il proprio tempo libero, di invitare gli amici o i colleghi per una cena, di decidere come trascorrere la serata. Pochi gli episodi di nostalgia, ...

MotoGp, Rossi e Marquez a rapporto da Ezpeleta: "Ne parleremo ad Austin". Marc: "Continuerò a guidare così"