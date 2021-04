Tetto in fiamme a Castel Rozzone, l’intervento dei vigili del fuoco (Di giovedì 8 aprile 2021) I vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio sono intervenuti per domare un incendio che ha distrutto parte di un Tetto di un’abitazione a Castel Rozzone. L’incendio è divampato in via Giacomo Matteotti verso alle 20.48. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di ridurre i danni del rogo, fortunatamente non si registrano feriti. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno bonificato l’area compromessa. Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 aprile 2021) Ideldel distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio sono intervenuti per domare un incendio che ha distrutto parte di undi un’abitazione a. L’incendio è divampato in via Giacomo Matteotti verso alle 20.48. Il tempestivo intervento deidelha permesso di ridurre i danni del rogo, fortunatamente non si registrano feriti. Spente le, idelhanno bonificato l’area compromessa.

