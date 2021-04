Tennis, ATP Marbella 2021: Gianluca Mager si arrende in due set al norvegese Ruud (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo Fabio Fognini, anche Gianluca Mager è stato eliminato torneo ATP di Marbella. Il Tennista ligure si è arreso al norvegese Casper Ruud, numero 26 del mondo e terza testa di serie, in due set con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e dieci minuti di gioco. Partita mai in discussione per il nativo di Sanremo, che era reduce dalla vittoria della scorsa settimana del Challenger proprio a Marbella. Eppure il match era iniziato bene per Mager, che ha subito strappato il servizio a Ruud. Il norvegese, però, ha trovato l’immediato controbreak, portandosi poi ancora avanti sul 4-2 dopo aver tolto la battuta al ligure nel sesto game. Mager ha annullato nuovamente due palle break nell’ottavo gioco, ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo Fabio Fognini, ancheè stato eliminato torneo ATP di. Ilta ligure si è arreso alCasper, numero 26 del mondo e terza testa di serie, in due set con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e dieci minuti di gioco. Partita mai in discussione per il nativo di Sanremo, che era reduce dalla vittoria della scorsa settimana del Challenger proprio a. Eppure il match era iniziato bene per, che ha subito strappato il servizio a. Il, però, ha trovato l’immediato controbreak, portandosi poi ancora avanti sul 4-2 dopo aver tolto la battuta al ligure nel sesto game.ha annullato nuovamente due palle break nell’ottavo gioco, ma ...

