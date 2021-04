Spider-Man 4: il leggendario capitolo con Tobey Maguire si farà? RUMOR (Di giovedì 8 aprile 2021) Altro giorno, altro RUMOR, ma questo è uno di quelli veramente bomba. Stiamo parlando di Spider-Man 4, il seguito previsto all’epoca e successivamente cancellato della saga originale con Tobey Maguire. Secondo Giant Freakin Robot, la Sony Pictures ha interesse per il ritorno alla regia di Sam Raimi ad un potenziale Spider-Man 4, Tobey Maguire incluso.Questo non significa che ci siano già dei colloqui in corso, ma la speranza secondo la fonte è che Sam Raimi accetti di dirigere un nuovo film di Spider-Man con protagonista proprio Tobey Maguire.Questo ipotetico film farebbe riferimento solo alla vecchia saga iniziata nel 2002, con magari degli sfuggevoli cenni all’MCU. Spider-Man 4, tra mille ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Altro giorno, altro, ma questo è uno di quelli veramente bomba. Stiamo parlando di-Man 4, il seguito previsto all’epoca e successivamente cancellato della saga originale con. Secondo Giant Freakin Robot, la Sony Pictures ha interesse per il ritorno alla regia di Sam Raimi ad un potenziale-Man 4,incluso.Questo non significa che ci siano già dei colloqui in corso, ma la speranza secondo la fonte è che Sam Raimi accetti di dirigere un nuovo film di-Man con protagonista proprio.Questo ipotetico film farebbe riferimento solo alla vecchia saga iniziata nel 2002, con magari degli sfuggevoli cenni all’MCU.-Man 4, tra mille ...

Advertising

einsteinsidea : @__ouutoftime Ahaha adesso vedrai se mai apriranno i cinema dovrai attendere anche te. Spider man 3 venom black wid… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man: un fotogramma segreto di Far From Home anticipa l’oscuro destino del MCU… - BestMovieItalia : Spider-Man: un fotogramma segreto di Far From Home anticipa l’oscuro destino del MCU - - suprwmo : dai to revendo spider man ultimate ?? - twosweetghosts2 : @Lou_is_h0me ?? . non vedo l’ora di spider man no way home e black window -