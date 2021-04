Selvaggia Lucarelli racconta la sua relazione tossica: “Pulii le fughe nere della doccia-mosaico con uno spazzolino per soddisfare una sua mania. Amare per me era compiacerlo” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Com’è possibile che io non sia abbastanza?“. È una domanda che si fa Selvaggia Lucarelli ospite live di Claudia Rossi e Andrea Conti nel talk programma per presentare “Proprio a me“: sei episodi di 30 minuti, a cominciare proprio da lei. Dalla sua storia. Dalla sua lunga relazione tossica. “ Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo incontrato un amore sbagliato; una relazione che ci ha fatto stare male, che ci ha tolto l’ossigeno e la capacità di pensare razionalmente. C’è chi ne è uscito più forte, chi con un bagaglio di traumi e c’è chi sta ancora lottando per lasciare la propria relazione tossica alle spalle”. E ascoltando il podcast, si entra esattamente nella dinamica tossica di cui Lucarelli racconta. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) “Com’è possibile che io non sia abbastanza?“. È una domanda che si faospite live di Claudia Rossi e Andrea Conti nel talk programma per presentare “Proprio a me“: sei episodi di 30 minuti, a cominciare proprio da lei. Dalla sua storia. Dalla sua lunga. “ Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo incontrato un amore sbagliato; unache ci ha fatto stare male, che ci ha tolto l’ossigeno e la capacità di pensare razionalmente. C’è chi ne è uscito più forte, chi con un bagaglio di traumi e c’è chi sta ancora lottando per lasciare la propriaalle spalle”. E ascoltando il podcast, si entra esattamente nella dinamicadi cui. La ...

