Ruby Ter, rinvio quinquies. Legittimo impedimento, slitta la sentenza (Di giovedì 8 aprile 2021) Doveva essere il giorno della sentenza, ma il verdetto non ci sarà. Per la quinta volta è stato rinviata l'udienza finale del filone senese del processo Ruby ter. Salvo nuove richieste della difesa del Cavaliere, o impedimenti di altro genere, si tornerà in aula il 15 aprile. La data è stata stabilita dai giudici al termine della camera di consiglio. Gli avvocati di Silvio Berlusconi - imputato con l'accusa di corruzione in atti giudiziari per aver, secondo la procura, pagato il musicista Danilo Mariani affinché mentisse sulle "cene eleganti" nella villa dell'allora premier ad Arcore - avevano chiesto di posticipare l'udienza perché il leader di Forza Italia da ieri è ricoverato per accertamenti all'ospedale San Raffaele di Milano. Un Legittimo impedimento motivato dalla volontà di Berlusconi di rilasciare ...

