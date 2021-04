Ritrovati in Mozambico 12 corpi decapitati dall' Isis durante l' assedio di Palma

Advertising

HZokre : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovati Mozambico

Globalist.it

outstream Nei giorni scorsi le forze di sicurezza governative hanno ripreso il controllo della città, ma il presidente delha avvertito che questa "conquista" non può essere intesa come "la ...Strage degli innocenti a Cabo Delgado, provincia a maggioranza musulmana del. Save the Children denuncia l'uccisione di molti bambini da parte del gruppo jihadista ... sono stati. ...Nei giorni scorsi le forze di sicurezza governative hanno ripreso il controllo della città, ma il presidente ha avvertito che questa "conquista" non può essere intesa come "la proclamazione della vitt ...Sono riusciti a fuggire in tempo e a riparare nel campo della Bonatti, vicino all'hotel preso d'assalto dagli jihadisti. L'Isis annuncia: abbiamo ...