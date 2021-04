Risse per postare i video sul web: denunciati 7 minori, tra loro anche ragazzine (Di giovedì 8 aprile 2021) Cremona, 8 aprile - Organizzavano Risse e le filmavano con il cellulare per mettere i video su internet e ottenere like. Proprio partendo dalle immagini, postate per le prima volta sul canale "Risse ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 8 aprile 2021) Cremona, 8 aprile - Organizzavanoe le filmavano con il cellulare per mettere isu internet e ottenere like. Proprio partendo dalle immagini, postate per le prima volta sul canale "...

Advertising

FrankJack90 : @CalvaresiRomina @Dyaale @cris_cersei @gustinicchi l'aspetto purtroppo è importante, almeno finchè i 70enni non son… - MilanoSpia : Crema, il «fight club» dei ragazzini: risse per strada e video sui social - lambs88 : RT @FMCROfficial: Strano che Adani ora che Conte fa quello che faceva Allegri non lo critichi per il brutto gioco come faceva con l'ex alle… - pierpao20942110 : RT @FMCROfficial: Strano che Adani ora che Conte fa quello che faceva Allegri non lo critichi per il brutto gioco come faceva con l'ex alle… - Zlatanismo81 : RT @FMCROfficial: Strano che Adani ora che Conte fa quello che faceva Allegri non lo critichi per il brutto gioco come faceva con l'ex alle… -