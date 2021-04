“Quella è gente che dobbiamo spu**anare”: l’Amendola progressista del MSC è virale (Di giovedì 8 aprile 2021) L’intervento progressista di Claudio Amendola al Maurizio Costanzo Show è diventato virale sul web e sta facendo discutere. Non si pone mai abbastanza enfasi sulla lotta alle differenze di genere e alla cultura maschilista e retrograda che ancora oggi è diffusissima nel nostro Paese. Proprio da Quella chiusura mentale e dai comportamenti che da essa derivano, infatti, nascono fenomeni di violenza di genere, abusi sessuali, molestie e femminicidi. E’ giunto il momento di dire basta a questi fenomeni, di cambiare radicalmente il modo di pensare e di approcciarci non solo alle donne, ma anche a coloro che quelle donne non le vorrebbero libere di scegliere e di disporre di pari diritti e opportunità. Solo condannando questo modo di pensare ignorante ed emarginando chi ne è portatore si può finalmente superare questa fase ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 8 aprile 2021) L’interventodi Claudio Amendola al Maurizio Costanzo Show è diventatosul web e sta facendo discutere. Non si pone mai abbastanza enfasi sulla lotta alle differenze di genere e alla cultura maschilista e retrograda che ancora oggi è diffusissima nel nostro Paese. Proprio dachiusura mentale e dai comportamenti che da essa derivano, infatti, nascono fenomeni di violenza di genere, abusi sessuali, molestie e femminicidi. E’ giunto il momento di dire basta a questi fenomeni, di cambiare radicalmente il modo di pensare e di approcciarci non solo alle donne, ma anche a coloro che quelle donne non le vorrebbero libere di scegliere e di disporre di pari diritti e opportunità. Solo condannando questo modo di pensare ignorante ed emarginando chi ne è portatore si può finalmente superare questa fase ...

