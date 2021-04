Pellegatti | “Milan | ora servono i punti Meriti il secondo posto” | News

Advertising

sportli26181512 : Pellegatti: 'Belle notizie per Pioli. Ora testa al secondo posto': Intervenuto sul proprio canale YouTube, Carlo Pe… - notizie_milan : Milan, Pellegatti: “Rinnovo Ibra stimolo per Gigio e Calha” - PianetaMilan : Pellegatti la pensa così ?? Il rinnovo di Zlatan può essere la mossa decisiva? - infoitsport : Milan, Pellegatti: “Ibrahimovic ha voluto fortemente questo rinnovo” - gilnar76 : Pellegatti: «Rinnovo Ibra? Ecco perchè è un segnale importante» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Pellegatti Milan

Pianeta Milan

Intervista a: 'Ilha faticato' Pellegati ha espresso il suo punto di vista sulla prestazione della formazione di Pioli, apparsa stanca, poco lucida e a tratti quasi rassegnata a ...si sfoga su Youtube Quello diè un vero e proprio sfogo sul suo canale Youtube, condiviso peraltro da molti tifosi delIl Milan deve guadagnare punti, cominciando dal Parma' Intervenuto sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha fattil punti sui recuperi rossoneri: 'Belle notizie da Milanello. Belle notizie per P ...Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, è intervenuto sul proprio canale YouTube per parlare della situazione rinnovi in casa Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “É stato Ibra a volere ...