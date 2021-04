Pagelle Ajax Roma | Pau Lopez è Superman | Ibanez dall’inferno al paradiso VOTI

Advertising

sportli26181512 : Ajax-Roma, le pagelle di CM: Pau Lopez dei miracoli. Dzeko rifiorisce: AJAX-ROMA 1-2 Pau Lopez 8: La differenza la.… - calciodangolo_ : ??#AjaxRoma 1-2, le pagelle: #Ibanez decisivo, #PauLopez para un rigore. #Pellegrini promosso, bocciati #Mancini e… - Angolo_Roma : ??#AjaxRoma 1-2, le pagelle: #Ibanez decisivo, #PauLopez para un rigore. #Pellegrini promosso, bocciati #Mancini e… - forzaroma : #AjaxRoma 1-2 LE PAGELLE: #PauLopez Notte Stellata. #Ibanez tulipano rifiorito #ASRoma #Pellegrini - CalcioWeb : #AjaxRoma, le pagelle di #CalcioWeb: #Ibanez si riscatta con il gol -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Ajax

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per i quarti d'andata dell'Europa League 2020/21:...La cronaca in diretta di Calciomercato.it della sfida di Europa League, con live reaction, analisi edi- Roma a fine partita. Segui- Roma insieme a noi: commenta, facci sapere la ...Game over all’Amsterdam Arena, Ajax-Roma finisce 1-2 con le marcature di Klassen per gli olandesi; Pellegrini e Ibanez per i giallorossi. Ritorna giorno 15 all’Olimpico per i quarti di finale di ...Un evento più raro della neve nella capitale. Quello dell’Ajax si impappina, e di questo solo Bergomi si dispiace. Un riscatto che Pau condivide con Tadic visto come è calciato quel penalty. Nel primo ...