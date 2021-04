Oroscopo Vergine, domani 9 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 8 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 9 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine. Voi nati sotto la meticolosa e metodica Vergine, vi dovreste trovare davanti ad alcuni transiti veramente favorevoli nel corso di questa giornata! Mercurio entrerà nella vostra orbita, aggiungendosi ai pianeti che già vi accompagnano fin dall’inizio del mese, ovvero Urano e Plutone. Loro tre assieme, ma principalmente Plutone, sembrano potervi assicurare una smisurata fortuna sentimentale, dovreste approfittarne! Leggi l’Oroscopo di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 9? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della. Voi nati sotto la meticolosa e metodica, vi dovreste trovare davanti ad alcuni transiti veramente favorevoli nel corso di questa giornata! Mercurio entrerà nella vostra orbita, aggiungendosi ai pianeti che già vi accompagnano fin dall’inizio del mese, ovvero Urano e Plutone. Loro tre assieme, ma principalmente Plutone, sembrano potervi assicurare una smisuratasentimentale, dovreste approfittarne! Leggi l’di ...

