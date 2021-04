Noi caregiver siciliani aspettiamo ancora il vaccino. Caro Figliuolo, qui non ti fai rispettare (Di giovedì 8 aprile 2021) di Giuseppe Catalano Caro generale Figliuolo, ti scrivo qui perché a una precedente lettera, inviata con pec al tuo Ufficio, occupato a organizzare la “campagna”, non hai risposto. Quasi un mese fa, infatti, Ti avevo allertato, come presidente di “SiamcHandicappatNo Cretini” con dispaccio urgente al Tuo quartier generale, che anche se avevi stabilito che caregiver e familiari di persone fragili e con disabilità avessero precedenza assoluta nella vaccinazione, in Sicilia (sì, fa parte dell’Italia, la Sicilia) i Tuoi colonnelli non si erano ancora decisi ad attuare alcuna misura organizzativa per ottemperare alla Tua disposizione generale, Caro Generale. Dopo qualche giorno, però, qualcuno alla Regione ha pensato di metterci una pezza, alla cosa, illudendo molti che così la questione si risolveva: gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) di Giuseppe Catalanogenerale, ti scrivo qui perché a una precedente lettera, inviata con pec al tuo Ufficio, occupato a organizzare la “campagna”, non hai risposto. Quasi un mese fa, infatti, Ti avevo allertato, come presidente di “SiamcHandicappatNo Cretini” con dispaccio urgente al Tuo quartier generale, che anche se avevi stabilito chee familiari di persone fragili e con disabilità avessero precedenza assoluta nella vaccinazione, in Sicilia (sì, fa parte dell’Italia, la Sicilia) i Tuoi colonnelli non si eranodecisi ad attuare alcuna misura organizzativa per ottemperare alla Tua disposizione generale,Generale. Dopo qualche giorno, però, qualcuno alla Regione ha pensato di metterci una pezza, alla cosa, illudendo molti che così la questione si risolveva: gli ...

