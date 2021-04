Montuori | altro annullamento Monte Stallonara | tutelato chi ha diritto

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – L’assemblea Capitolina ha annullato una seconda concessione legata ad un comparto nel piano di zona didopo un precedente e medesimo atto, votato poco prima. In questo caso si tratta del comparto Q/P del piando di zona B50 a favore della Societa’ Sogela Costruzioni per la realizzazione di cubature residenziali. Il provvedimento arriva a seguito della revoca del finanziamento regionale, come nel caso precedente. “Questo secondo- ha spiegato l’assessore all’Urbanistica, Luca- arriva per le medesime ragioni del precedente atto, quindi a seguito della revoca di finanziamento, per il mancato rispetto degli impegni assunti all’atto di presentazione della domanda e perche’ non si poteva trasferire a terzi i diritti di superficie, piu’ altre violazioni varie. Saranno ovviamente ...