M5S: serve formazione professionale dei docenti in sinergia con quanto previsto dal piano nazionale (Di giovedì 8 aprile 2021) "Con la mozione in discussione oggi in Senato, diamo al Governo l'impegno a continuare a investire nel piano nazionale per la scuola digitale, con risorse adeguate e con l’introduzione di metodologie innovative di apprendimento della matematica specialmente nella scuola primaria, ossia l’età in cui si insidia nelle bambine e nei bambini il pregiudizio di non essere nati per la matematica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 aprile 2021) "Con la mozione in discussione oggi in Senato, diamo al Governo l'impegno a continuare a investire nelper la scuola digitale, con risorse adeguate e con l’introduzione di metodologie innovative di apprendimento della matematica specialmente nella scuola primaria, ossia l’età in cui si insidia nelle bambine e nei bambini il pregiudizio di non essere nati per la matematica. L'articolo .

Advertising

ilfoglio_it : La gestualità di Giuseppe Conte nel suo primo discorso da leader del M5s non serve a scandire le parole ma a nascon… - petergomezblog : Conte e il nuovo M5s: “Rifondarlo non sarà operazione di marketing. Serve una rigenerazione senza rinnegare il pass… - fattoquotidiano : Cittadinanza italiana a Patrick Zaki, nuova mozione del M5s: “Non basta, serve negoziato Italia-Egitto e il sostegn… - orizzontescuola : M5S: serve formazione professionale dei docenti in sinergia con quanto previsto dal piano nazionale - tranellio : RT @Irene_5s: La #sfiducia all’Assessore alla #Salute, Simone Bezzini, è un atto che serve a indicare il #fallimento di un intero sistema c… -