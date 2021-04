LIVE Sonego-Simon, ATP Cagliari in DIRETTA: a breve si comincia sul Centrale (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-EVANS A Cagliari LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-MUNAR A MARBELLA 15.23 Simon è tornato alla vittoria dopo due mesi al primo turno: il francese ha superato in rimonta Stefano Travaglia dimostrando di essere tornato in discreto stato di forma. Sempre un giocatore complicato da affrontare il veterano francese per la sua grande solidità. 15.20 Lorenzo Sonego esordisce sulla terra battuta in questo 2021 dopo il buon ottavo di finale raccolto a Miami. Il giocatore torinese si presenta con grandi ambizioni sul rosso per provare ad ottenere risultati sulla stessa lunghezza d’onda di quelli che hanno chiuso lo scorso anno. 15.17 Si è appena conclusa la partita fra Lorenzo Musetti ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-EVANS ALADI FOGNINI-MUNAR A MARBELLA 15.23è tornato alla vittoria dopo due mesi al primo turno: il francese ha superato in rimonta Stefano Travaglia dimostrando di essere tornato in discreto stato di forma. Sempre un giocatore complicato da affrontare il veterano francese per la sua grande solidità. 15.20 Lorenzoesordisce sulla terra battuta in questo 2021 dopo il buon ottavo di finale raccolto a Miami. Il giocatore torinese si presenta con grandi ambizioni sul rosso per provare ad ottenere risultati sulla stessa lunghezza d’onda di quelli che hanno chiuso lo scorso anno. 15.17 Si è appena conclusa la partita fra Lorenzo Musetti ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sonego-Simon ATP Cagliari in DIRETTA: non si parte prima delle 14.45 - #Sonego-Simon #Cagliari #DIRETTA: - infoitsport : LIVE Sonego-Simon, ATP Cagliari in DIRETTA: trappola francese per l'azzurro -