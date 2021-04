L’Inter vince ma gioca male? Il video di Antonio Conte contro le critiche (Di giovedì 8 aprile 2021) Antonio Conte non ci sta e decide di rispondere ulteriormente alla critiche di coloro che affermano: “L’Inter vince ma gioca male”. Ebbene, dopo la risposta ironica in conferenza stampa nel post partita col Sassuolo: “Il bel gioco? Andremo dall’estetista…”, il tecnico salentino ha deciso di pubblicare un video sul suo profilo Instagram con la rete dell’1-0 proprio della partita di ieri contro i neroverdi, arrivato dopo una serie di 9 passaggi di fila e una circolazione di palla assai invidiabile. Accompagnato al post semplicemente la scritta “4-2-4” con le emoticon di un pallone e di un cuore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Conte ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021)non ci sta e decide di rispondere ulteriormente alladi coloro che affermano: “ma”. Ebbene, dopo la risposta ironica in conferenza stampa nel post partita col Sassuolo: “Il bel gioco? Andremo dall’estetista…”, il tecnico salentino ha deciso di pubblicare unsul suo profilo Instagram con la rete dell’1-0 proprio della partita di ierii neroverdi, arrivato dopo una serie di 9 passaggi di fila e una circolazione di palla assai invidiabile. Accompagnato al post semplicemente la scritta “4-2-4” con le emoticon di un pallone e di un cuore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Advertising

ParagOfClowns : RT @LilloGiordano2: Quando vince la juve 18 titoli italiani, questi non valgono nulla e conta solo vincere in Europa! Se vince l' Inter un… - CorSport : L'#Inter vince ma è brutta? #Conte zittisce i critici con un video - InterMan10 : Ricordate i biretrocessi che 'ci skanziamo kon la juve kosì lo skudetto non lo vince l'Inter' (che poi quando hanno… - LilloGiordano2 : Quando vince la juve 18 titoli italiani, questi non valgono nulla e conta solo vincere in Europa! Se vince l' Inter… - californiet : Cosa deve regalarmi Gigio dato che l'inter vince lo scudetto? -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter vince SNAI – Serie A: Milan a rischio in quota vince l'Atalanta Fortune Italia