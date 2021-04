LinkedIn, 500 milioni di profili in vendita sul dark web (Di giovedì 8 aprile 2021) E in vendita sul dark web un archivio con i dati di 500 milioni di profili LinkedIn tra cui e - mail, numeri di telefono, link a profili di altri social e dettagli professionali . E l allarme ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 8 aprile 2021) E insulweb un archivio con i dati di 500ditra cui e - mail, numeri di telefono, link adi altri social e dettagli professionali . E l allarme ...

Advertising

daybinary : LinkedIn, 500 milioni di profili in vendita sul dark web - _mrbyte : 500 milioni di profili LinkedIn in vendita sul Web - il manifesto - RaiNews : Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un'istruttoria #Linkedin - vincos : RT @arturodicorinto: Un presunto hacker vende i dati personali e professionali della quasi totalità degli utenti #Linkedin. Con quei dati 2… - GazzettaDelSud : ?? LINKEDIN | E’ in vendita sul dark web un archivio con i dati di 500 milioni di profili LinkedIn tra cui e-mail… -