La circolare di Speranza | Astrazeneca sugli over 60 possibile «effetto protettivo da trombosi» | seconda dose con lo stesso vaccino Nessun segnale per Pfizer e Moderna

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il ministero della Salute ha confermato nelladiffusa alle Regioni la raccomandazione a un «uso preferenziale nelle persone sopra i 60 anni» per ilanti Covid prodotto da. Dopo le ultime indicazioni dell’Ema sui possibili effetti collaterali legati alleper i soggetti più giovani, il gno segue le regole di massima stabilite in altri Paesi europei come Germania e Spagna, ma chiarisce il nodo sul richiamo: «Chi ha già ricevuto una primadi Vaxzevria – si legge nella– può completare il ciclo col medesimo». Restano invariate invece le indicazioni per gli altri vaccini, come spiega la Commissione tecnica scientifica dell’Aifa nell’allegato della, che ha ...

... riunione dei Ministri della Salute in Europa e conferenza stampa Aifa sul vaccino AstraZeneca , in serata arriva l'annuncio del Ministro Robertodi una nuovadel Ministero della ......47 Giovannini: lavoriamo per trasporti sicuri per l'estate 'Con i ministri Garavaglia e, ... Il punto è creare meccanismi per cuisia semplice. La direzione mi sembra abbastanza chiara'...In base al monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità, il ministro della Salute Roberto Speranza potrà emanare ... di far visita a parenti e amici e circolare nel proprio comune liberamente.Partendo dal Lazio ecco tutte le date in calendario per la somministrazione dei vaccini covid, regione per regione | LeggiOggi ...