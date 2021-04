Isola dei Famosi 2021 | arrivano quattro nuovi naufraghi

(Di giovedì 8 aprile 2021) All’deisbarcano. L’avventura in Honduras continua e il cast di Ilary Blasi si arricchisce con alcuni concorrenti. Le ultime puntate dello show sono state piuttosto movimentate con l’eliminazione a sorpresa di Daniela Martani ed Elisa Isoardi. Quest’ultima è rimasta in gioco accettando di restare su Playa Esperanza ed è decisa a proseguire nel gioco. Sull’deisono sbarcate anche la modella Beatrice Marchetti e Isolde Kostner, campionessa di sci e grande sportiva. Secondo quanto svelato da Tvblog però presto in Honduras arriveranno altriconcorrenti. La prima è Manuela Ferrara, modella e showgirl, ex meteorina del TG4. In passato è stata legata al calciatore Gonzalo Higuain ...

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - crotoneok : ? Isola di Capo Rizzuto, approvato l’affidamento dei lavori per il Campo Sportivo di Le Castella… - NiccMattiAlEmma : RT @luna476206011: “dire isola dei famosi mi sembra un po’ forte, è l’isola degli sconosciuti” #ilpuntoz -

E in merito all'Famosi ed al ruolo di Tommaso Zorzi, Rosalinda ha detto la sua spiegando: Già lo vedevo bene nella Casa del GF Vip come opinionista. Con Francesco Oppini c'erano state delle ...Elisa Isoardi si gode l'atmosfera idilliaca di Playa Esperanza e posa da sirenetta in spiaggia. Ma un'ombra si annida all'Famosi per ...Lo rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale nel quale evidenzia un peggioramento dei due indicatori. Cresce la percentuale dei posti letto occupati nelle terapie intensive e negli ..."Quando Valentina mi ha attaccato il pezzo in Palapa, io sentivo solo un gran vociare ma non capivo cosa stesse dicendo". Elisa Isoardi commenta con Vera Gemma e Miryea Stabile l'atteggiamento di Vale ...