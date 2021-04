Infermieri no vax nella Rsa di Fiano Romano: morti 5 anziani. Non è esclusa l’ipotesi di omicidio colposo (Di giovedì 8 aprile 2021) Rimane sotto osservazione una Rsa di Fiano Romano dove nelle scorse settimane si era sviluppato un focolaio di Coronavirus che ha visto coinvolti ben 27 anziani. Ora la situazione non è purtoppo migliorata in quanto dei 36 ospiti che la struttura può accogliere almeno 5 hanno perso la vita. Tra le vittime ci sono due donne di 87 e 94 anni ed un uomo di 95. Le indagini da parte della Procura di Rieti sono tuttora in corso e non è esclusa l’ipotesi di omicidio colposo. A destare particolare preoccupazione è la posizione di alcuni operatori socio sanitari che avrebbe deciso di non vaccinarsi, questo prima che il provvedimento diventasse obbligatorio per la categoria. Infatti l’infezione all’interno della struttura sarebbe stata veicolata da un’operatrice no vax che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) Rimane sotto osservazione una Rsa didove nelle scorse settimane si era sviluppato un focolaio di Coronavirus che ha visto coinvolti ben 27. Ora la situazione non è purtoppo migliorata in quanto dei 36 ospiti che la struttura può accogliere almeno 5 hanno perso la vita. Tra le vittime ci sono due donne di 87 e 94 anni ed un uomo di 95. Le indagini da parte della Procura di Rieti sono tuttora in corso e non èdi. A destare particolare preoccupazione è la posizione di alcuni operatori socio sanitari che avrebbe deciso di non vaccinarsi, questo prima che il provvedimento diventasse obbligatorio per la categoria. Infatti l’infezione all’interno della struttura sarebbe stata veicolata da un’operatrice no vax che ...

