Frodi petrolifere: coinvolti in 70, sequestri per 1 miliardo anche a Catanzaro e Reggio (Di giovedì 8 aprile 2021) Dalle prime ore del giorno i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli, Roma, Catanzaro e Reggio Calabria, unitamente ai finanzieri dello S. C. I. CO. e ai Carabinieri del R. O. S., ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 8 aprile 2021) Dalle prime ore del giorno i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli, Roma,Calabria, unitamente ai finanzieri dello S. C. I. CO. e ai Carabinieri del R. O. S., ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Ndrangheta: blitz di Gdf e Ros, sequestro di beni per 1 miliardo. Eseguite una settantina di misure cautelari per… - larampait : Frodi petrolifere, blitz GdF e Ros: sequestrati beni per 1 mld - C_Randieri : Agenzia_Ansa ''Ndrangheta: blitz di Gdf e Ros, sequestro di beni per 1 miliardo. Eseguite una settantina di misure… - cappelIaiomatto : 'Ndrangheta: blitz di Gdf e Ros, sequestro di beni per 1 miliardo. Eseguite una settantina di misure cautelari per… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: 'Ndrangheta: blitz di Gdf e Ros, sequestro di beni per 1 miliardo. Eseguite una settantina di misure cautelari per frodi… -