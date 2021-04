Forse alla Juventus non conviene più (Di giovedì 8 aprile 2021) La Juventus riflette su un calciatore che non è certo di restare in bianconero anche la prossima stagione: dipende dalla Champions Non è in discussione il talento e neppure lo score realizzativo, in ballo c’è l’aspetto economico della faccenda e le vicende di casa Juventus. Alvaro Morata, ovvero il grande dubbio. Resta o va via? Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 aprile 2021) Lariflette su un calciatore che non è certo di restare in bianconero anche la prossima stagione: dipende dChampions Non è in discussione il talento e neppure lo score realizzativo, in ballo c’è l’aspetto economico della faccenda e le vicende di casa. Alvaro Morata, ovvero il grande dubbio. Resta o va via? Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

matteograndi : Infatti nessuno chiede una data. Forse il Covid diventerà endemico e non finirà mai. Chiediamo solo un ministro c… - GaiaGherardelli : 'Forse la faccio troppo semplice' Non direi Mario, è che non tutti hanno una mente allenata alla logica. #conferenzastampa #Draghi - bcomebetta : + se chiudi gli occhi, dove sei? - nel patio di una casa nel Vermont, una di quelle super cozy in legno.Sono fuori… - smf_dc : RT @tankerenemy: Micidiali fibre di vetro, silicio, zirconio, alluminio, titanio, argento rilevati nei tamponi. Qual è il motivo recondito… - loren_ch : RT @angeloselvini: Per la Corte Europea dei Diritti Umani l'obbligo vaccinale è un fattore di democrazia. Forse si riferisce alla DDR... ht… -