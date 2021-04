Advertising

TV7Benevento : Dl sostegni: Marcucci, 'serve un nuovo scostamento e servono le riaperture'... - Radio1Rai : #Covid19 Aumentano le famiglie in difficoltà. Nel decreto #Sostegni spunta un miliardo e mezzo di Euro per aumentar… -

Ultime Notizie dalla rete : sostegni Marcucci

SassariNotizie.com

Doponel ruolo di capogruppo al Senato arriva Malpezzi anche lei di Base Riformista. Non c'... con il mantenimento dei colori, delle chiusure quando necessario, dei ristori o. A ...... 231 favorevoli, 25 contrari e 11 astenuti per la risoluzione n.4 dei capigruppo(Pd), ... Sig Presidente, calendarizziamo il ritorno alla vita normale, il dlpiù efficace è riaprire ...Roma, 8 apr (Adnkronos) - "Serve subito un nuovo scostamento di bilancio, la situazione di alcune categorie è particolarmente drammatica, penso ad albergatori, ristoratori e baristi. Ci vuole una nuov ...Il segretario Dem: «Scommetto sull’evoluzione del Movimento. Ringrazierò sempre il leader di Italia Viva per questi sei anni fantastici». Poi scherza: «Incontrerò tutti, per le correnti ci pensa Schwa ...