Diffidati Ajax-Roma | giocatori a rischio squalifica in vista del ritorno quarti Europa League

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 aprile 2021) Idi, iindeldeidi finale di2020/2021. Sono addirittura otto iche in caso di cartellino giallo alla Johann Cruijff Arena non giocheranno all’Olimpico: cinque tra le fila dei lancieri, vale a dire Schuurs, Rensch, Blind, Tagliafico e Neres, mentre tra i giallorossi troviamo Mancini, Bruno Peres e Villar che dovranno evitare di rimediare un’ammonizione. REGOLAMENTOTELECRONISTICOME VEDERE IN TVSportFace.