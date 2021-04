Denise Pipitone, ora spunta anche il profilo fake su Instagram. “Sono la vera Denise”, utenti infuriati (Di giovedì 8 aprile 2021) Olesya Rostova non è Denise Pipitone, come ha confermato il legale della mamma della bambina scomparsa, Piera Maggio. Si chiude così l’ennesimo (brutto) capitolo di una vicenda cominciata il 1 settembre 2004, a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, con la sparizione della piccola Denise. L’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, ha precisato che il gruppo sanguigno di Olesya Rostova, la ragazza russa intervenuta nel programma russo “Lasciali Parlare”, non corrisponde a quello della bimba scomparsa ormai quasi 17 anni fa. LEGGI anche => Denise Pipitone, lunedì il programma russo svelerà in diretta il gruppo sanguigno di Olesya Ma al peggio, si sa, non c’è mai fine. Proprio in queste ore è comparso un ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 8 aprile 2021) Olesya Rostova non è, come ha confermato il legale della mamma della bambina scomparsa, Piera Maggio. Si chiude così l’ennesimo (brutto) capitolo di una vicenda cominciata il 1 settembre 2004, a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, con la sparizione della piccola. L’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, ha precisato che il gruppo sanguigno di Olesya Rostova, la ragazza russa intervenuta nel programma russo “Lasciali Parlare”, non corrisponde a quello della bimba scomparsa ormai quasi 17 anni fa. LEGGI=>, lunedì il programma russo svelerà in diretta il gruppo sanguigno di Olesya Ma al peggio, si sa, non c’è mai fine. Proprio in queste ore è comparso un ...

