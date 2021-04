DayDreamer – Le Ali del Sogno | anticipazioni del 9 aprile | Can e Sanem delusi

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 8 aprile 2021) Quarto appuntamento settimanale di– Le Ali delBen ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato agli spoiler su– Le Ali del, lo sceneggiato turco con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nel nuovo episodio trasmesso giovedì 9 marzo 2021 alle 14:40 circa? Lerivelano che Fikri Harika otterrà un lavoro da parte del club della vela. Tuttavia per ottenere il lavoro tutti i collaboratori dovranno compilare un quiz. Can erimarrannoappena scopriranno che le risposte date al sondaggio non corrispondono al loro tipo ideale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nella nuova puntata. I collaboratori della Fikri Harika dovranno fare un quiz Ledella seconda parte della ...