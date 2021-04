Cyberpunk 2077 potrebbe avere almeno un DLC legato all'amata Panam (Di giovedì 8 aprile 2021) Il difficile debutto sul mercato ha inevitabilmente avuto un impatto molto importante sulla roadmap che CD Projekt RED aveva pensato per Cyberpunk 2077 frantumando gran parte dei piani della compagnia polacca. Dall'upgrade next-gen fino al multiplayer, le cose si sono inevitabilmente complicate e lo stesso discorso si può fare anche per i DLC, gratuiti o meno. Mentre gli sviluppatori sono alle prese con patch gigantesche ma tutt'altro che capaci di risolvere tutti i problemi, i fan cercano di capire quale possa essere il futuro più o meno prossimo del titolo. Nel campo dei DLC i dataminer potrebbero aver scoperto degli indizi piuttosto interessanti. Su Reddit sono stati condivisi dei dati scoperti tra i file del gioco che potrebbero inevitabilmente contenere eventuali spoiler e che si ricollegano al personaggio di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 aprile 2021) Il difficile debutto sul mercato ha inevitabilmente avuto un impatto molto importante sulla roadmap che CD Projekt RED aveva pensato perfrantumando gran parte dei piani della compagnia polacca. Dall'upgrade next-gen fino al multiplayer, le cose si sono inevitabilmente complicate e lo stesso discorso si può fare anche per i DLC, gratuiti o meno. Mentre gli sviluppatori sono alle prese con patch gigantesche ma tutt'altro che capaci di risolvere tutti i problemi, i fan cercano di capire quale possa essere il futuro più o meno prossimo del titolo. Nel campo dei DLC i dataminerro aver scoperto degli indizi piuttosto interessanti. Su Reddit sono stati condivisi dei dati scoperti tra i file del gioco chero inevitabilmente contenere eventuali spoiler e che si ricollegano al personaggio di ...

