Covid Lombardia, "quasi 900 persone in terapia intensiva" (Di giovedì 8 aprile 2021) Coronavirus in Lombardia, sono "quasi 900" le persone ricoverate nelle terapie intensive della Regione. A dirlo è il dg al Welfare lombardo, Giovanni Pavesi, in audizione in commissione Sanità Lombardia. "In questo momento – ha spiegato – il sistema sanitario lombardo sta ricoverando quasi 900 persone in terapia intensiva, alcune migliaia sono quelle con il Covid nei reparti". Quanto ai vaccini a chi ha già avuto il Covid, il dg ha ricordato che "in questo momento non abbiamo indicazioni che ci dicano che il paziente negativizzato non debba essere vaccinato. Anche loro hanno diritto alla vaccinazione. Si discute se sia sufficiente fare una sola dose o due ma ora dall'Iss non c'è alcuna indicazione contraria alla ...

