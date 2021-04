Bper, plafond di 2 mld per pmi della Lombardia (Di giovedì 8 aprile 2021) Bper ha stanziato un plafond di 2 miliardi di euro per le piccole e medie imprese. L’iniziativa, denominata “Rilancio Lombardia”, è stata illustrata da Stefano Vittorio Kuhn, coordinatore commerciale territoriale per la Lombardia di Bper Banca. Con il plafond, ha spiegato, “intendiamo ampliare le azioni di sostegno alla liquidità già avviate nel 2020, anticipando al contempo le prossime scadenze degli interventi pubblici. Il nuovo strumento prevede soluzioni flessibili di allungamento della durata dei finanziamenti in essere, ma anche ulteriori interventi per consentire alle Pmi un recupero di competitività e il rilancio degli investimenti produttivi”. L’obiettivo è anche il potenziamento delle attività in corso “a favore di privati e famiglie, individuando ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021)ha stanziato undi 2 miliardi di euro per le piccole e medie imprese. L’iniziativa, denominata “Rilancio”, è stata illustrata da Stefano Vittorio Kuhn, coordinatore commerciale territoriale per ladiBanca. Con il, ha spiegato, “intendiamo ampliare le azioni di sostegno alla liquidità già avviate nel 2020, anticipando al contempo le prossime scadenze degli interventi pubblici. Il nuovo strumento prevede soluzioni flessibili di allungamentodurata dei finanziamenti in essere, ma anche ulteriori interventi per consentire alle Pmi un recupero di competitività e il rilancio degli investimenti produttivi”. L’obiettivo è anche il potenziamento delle attività in corso “a favore di privati e famiglie, individuando ...

