Birmania | arrestato un famoso attore del Paese | protestava contro golpe - Militari danno la caccia a 100 personalità

Advertising

MediasetTgcom24 : Birmania, arrestato un famoso attore del Paese: protestava contro golpe | Militari danno la caccia a 100 personalit… -

Ultime Notizie dalla rete : Birmania arrestato

TGCOM

... è statomentre si trovava a casa di sua madre nell'area di North Dagon a Yangon. Intanto ... migliaia gli arrestati - Il bilancio dei morti dall'inizio delle proteste anti golpe in...... quel Settimo Mineo posto alla guida della ricostituita Cupola provinciale edai militari ... In Myanmar, la vecchia, continua la forte protesta popolare, soprattutto dei giovani, ...Il bilancio dei morti dall'inizio delle proteste anti golpe in Birmania ha sfiorato ieri quota 600: lo riporta l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (Aapp).Uno tra i principali attori birmani, il 24enne Paing Takhon, sostenitore delle proteste anti golpe, è stato arrestato dalle forze di sicurezza del Paese: lo riportano i media locali, secondo cui la gi ...