Atp Cagliari 2021 | Sonego | “Condizioni non semplici | ma sto giocando molto bene”

Lorenzo Sonego è intervenuto ai microfoni di Supertennis dopo la vittoria ai danni di Gilles Simon che l'ha spedito ai quarti di finale dell'Atp di Cagliari 2021: "Dopo tanti tornei disputati sul veloce non pensavo che mi sarei abituato così in fretta alla terra rossa. Nonostante delle Condizioni non semplici, complice il vento, sto giocando molto bene". Il torinese, capace di conquistare il match con lo score di 6-4 6-1, ha elogiato Simon: "Ha molta esperienza e riesce sempre a mettere in difficoltà i giocatori che affronta. E' molto regolare e duro a morire, ti costringe a giocare male. Sono stato bravo ad essere concentrato dall'inizio alla fine ed a non entrare nella sua ragnatela".

