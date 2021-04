Assegno unico famiglia 2021: chi sono i figli a carico, importi spettanti (Di giovedì 8 aprile 2021) Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge numero 46 del 1° aprile 2021 di delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure economiche di sostegno alle famiglie con figli a carico. La norma, in vigore dal 21 aprile prossimo, getta le basi per l’avvio, con tutta probabilità dal 1° luglio 2021, dell’Assegno unico famiglia 2021, spettante dal settimo mese di gravidanza per ciascun figlio minorenne a carico con un’estensione per i maggiorenni sino al ventunesimo anno di età. La misura, sul cui importo si attendono i decreti attuativi, sarà riconosciuta sotto forma di credito d’imposta o erogazione mensile diretta al beneficiario. L’Assegno ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 8 aprile 2021) Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge numero 46 del 1° apriledi delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure economiche di sostegno alle famiglie con. La norma, in vigore dal 21 aprile prossimo, getta le basi per l’avvio, con tutta probabilità dal 1° luglio, dell’, spettante dal settimo mese di gravidanza per ciascuno minorenne acon un’estensione per i maggiorenni sino al ventunesimo anno di età. La misura, sul cui importo si attendono i decreti attuativi, sarà riconosciuta sotto forma di credito d’imposta o erogazione mensile diretta al beneficiario. L’...

ItaliaViva : Tutto è nato qui, fra i riformisti della Leopolda. Con l'approvazione dell'assegno unico e universale abbiamo fatto… - ItaliaViva : L'Assegno Unico e Universale è un capolavoro non solo politico ma come comunità. Sempre più Italia Viva si propone… - EnricoLetta : Stasera a @RaiPortaaPorta parlerò di vaccinazioni, di dote per i 18enni, di opportunità per le donne, di assegno un… - politicadonna : RT @kittesencul: L'assegno unico per regalare 40€ a Nathan Falco Briatore, e c'è chi propone pure di tassare del 5-10% i dipendenti per aiu… - PPolicy_News : Assegno unico, legge in vigore dal 21/4: come funzionerà -