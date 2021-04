Varianti Covid | a scuole aperte il Cts rimanda gli aggiornamenti dei protocolli per la sicurezza

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ledelhanno cambiato le regole del gioco, ma il Comitato tecnico scientifico (Cts) non ha fornito ancora le soluzioni. L’ultimo protocollo sullesicure stilato dagli esperti insieme al Ministero e ai sindacati risale al 6 agosto, quando di mutazioni del Sars-Cov-2 ancora non si parlava affatto. Dopo aver disposto a marzo di quest’anno la chiusura di tutti gli istituti – a causa proprio della variante cosiddetta «inglese», che secondo alcuni studi risulterebbe essere più contagiosa tra bambini e ragazzi – oggi, 7 aprile, oltre 5 milioni di alunni sono tornati in classe. I, però, sono rimasti invariati e, a, non c’è ancora indicazione su come gestire il rischio della B117. Come fanno sapere i sindacati, oggi ci sarebbe dovuto essere il ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Italia: identificata in Sardegna rara variante 'A.27'. La situazione nelle regioni - CottarelliCPI : Credo che, a meno di varianti nuove, questa ondata covid sarà l'ultima grazie ai vaccini. Teniamo duro e basta pole… - La7tv : #ottoemezzo Vaccino anti-covid, la rivelazione del Prof. Galli: 'Attualmente abbiamo delle reinfezioni negli stessi… - Andre42017903 : RT @lefrasidiosho: Covid, arriva la variante che annulla e sostituisce tutte le precedenti #varianti #COVID19 - Stillthesame20 : RT @lefrasidiosho: Covid, arriva la variante che annulla e sostituisce tutte le precedenti #varianti #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Varianti Covid

... (ci sono forti dubbi sulla capacità dei tamponi antigenici di rilevare le), collegato all'obbligo di averne uno recente per frequentare luoghi affollati. 'In questo anno diabbiamo ...Per questo motivo, in tutto il mondo il sequenziamento dell'intero genoma (Wgs) è ritenuto estremamente importante e ha consentito l'identificazione dicome la B.1.1.7 (variante Uk), B.1.351 ...Scrivono i consiglieri comunali in Cerreto Sannita Vincenzo Di Lauro e Pier Paolo Parente: Non c'è spazio per le polemiche in un momento del genere, tuttavia la nostra preoccupazione è grande. A Cerre ...Questo è l'ingresso dell'Istituto Comprensivo Statale “Bracco” di via Tevere a Napoli, zona Soccavo stamane, 7 aprile, giorno di riapertura alle lezioni in presenza dopo mesi di didattica a distanza ...