Vaccino AstraZeneca: EMA conferma il rischio trombosi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Vaccino COVID-19 di AstraZeneca: l’EMA trova un possibile collegamento a casi molto rari di trombosi, ma conferma benefici siero. Il comitato per la sicurezza dell’EMA (PRAC) ha concluso oggi che “i coaguli di sangue diffusi e una bassa conta piastrinica” dovrebbero essere elencati come effetti collaterali molto rari del Vaccino Vaxzevria. In sostanza, il rischio di trombosi con il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 aprile 2021)COVID-19 di: l’EMA trova un possibile collegamento a casi molto rari di, mabenefici siero. Il comitato per la sicurezza dell’EMA (PRAC) ha concluso oggi che “i coaguli di sangue diffusi e una bassa conta piastrinica” dovrebbero essere elencati come effetti collaterali molto rari delVaxzevria. In sostanza, ildicon il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

RobertoBurioni : PS: non mi chiedete “e AstraZeneca?” 1) non ci sono dati su questo vaccino 2) fino a quando l’azienda rimarrà chius… - fattoquotidiano : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - Lucadig97 : Ma se non si fanno la foto, il #vaccino vale lo stesso? Chiedo per un amico #AstraZeneca #Pfizer #Biontech - CorkScrew12 : RT @TgLa7: #Ema: 'Non ci sono rischi generalizzati nella somministrazione del vaccino #AstraZeneca, quindi non abbiamo ritenuto necessario… -