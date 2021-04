Vaccinazioni in farmacia: ecco quando prenderanno il via in Italia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI cittadini potranno recarsi in farmacia per vaccinarsi “realisticamente tra fine aprile e inizio maggio“. Lo ha annunciato il segretario nazionale di Federfarma, Roberto Tobia, ospite del programma TGtg su Tv2000. “Attraverso il sistema della distribuzione del farmaco – ha spiegato Tobia – il vaccino arriverà in tutte le farmacie d’Italia che avranno aderito. Le liste per la prenotazione verranno gestite dalle Regioni che hanno già un accordo con la piattaforma di Poste Italiane. Le altre Regioni potranno intervenire attraverso accordi paralleli. L’Italia purtroppo – ha concluso – è un Paese a 21 velocità diverse con 21 Sistemi sanitari diversi“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI cittadini potranno recarsi inper vaccinarsi “realisticamente tra fine aprile e inizio maggio“. Lo ha annunciato il segretario nazionale di Federfarma, Roberto Tobia, ospite del programma TGtg su Tv2000. “Attraverso il sistema della distribuzione del farmaco – ha spiegato Tobia – il vaccino arriverà in tutte le farmacie d’che avranno aderito. Le liste per la prenotazione verranno gestite dalle Regioni che hanno già un accordo con la piattaforma di Postene. Le altre Regioni potranno intervenire attraverso accordi paralleli. L’purtroppo – ha concluso – è un Paese a 21 velocità diverse con 21 Sistemi sanitari diversi“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

