Stasera in TV 7 aprile, cosa vedere: Chi l’ha visto? o Svegliati amore mio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Stasera in TV mercoledì 7 aprile: Modalità aereo su Rai 1, Svegliati amore mio Canale 5. Rete 4, appuntamento con Zona Bianca Chi l’ha visto (foto Rai)Ecco l’elenco delle trasmissioni che andranno in onda Stasera mercoledì 7 aprile sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 in onda il film “Modalità aereo” con: Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti. Su Rai 2 in onda alle 21.20 il nuovo game-show di Simona Ventura “Games of Games Gioco Loco”. Su Rai 3 dalle 21.20 andrà in onda il consueto appuntamento del mercoledì con “Chi l’ha visto?” condotto da Federica Sciarelli. Nella prossima puntata Barbara Corvi: I depistaggi dopo la scomparsa e le accuse ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 aprile 2021)in TV mercoledì 7: Modalità aereo su Rai 1,mio Canale 5. Rete 4, appuntamento con Zona Bianca Chi(foto Rai)Ecco l’elenco delle trasmissioni che andranno in ondamercoledì 7sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 in onda il film “Modalità aereo” con: Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti. Su Rai 2 in onda alle 21.20 il nuovo game-show di Simona Ventura “Games of Games Gioco Loco”. Su Rai 3 dalle 21.20 andrà in onda il consueto appuntamento del mercoledì con “Chi?” condotto da Federica Sciarelli. Nella prossima puntata Barbara Corvi: I depistaggi dopo la scomparsa e le accuse ...

Advertising

RaiUno : 'Sei sicuro che tra tua sorella e il tuo amico vada tutto bene?' #UnPassoDalCielo6 - #IGuardiani da STASERA 1 april… - TizianaFerrario : Francia verso terzo lockdown duro.Stasera alle 20 parla #Macron. 37 mila casi al giorno. Terapie intensive in affan… - zazoomblog : Modalità Aereo film stasera in tv 7 aprile: trama cast recensione curiosità streaming - #Modalità #Aereo #stasera… - marattin : @fmmor L’appuntamento di stasera (che è il secondo tempo di una discussione già iniziata) è indubbiamente più rivol… - MaGiKLauDe : Per quella storia dei limoni e delle limonate, se la vita mi dà 6° ad aprile, io metto la camicia ancora da stirare… -