Sassuolo, De Zerbi: “Su Raspadori c’era rigore! Irrati non mi piace come arbitro, come non mi piacciono…” (Di mercoledì 7 aprile 2021) È un Roberto De Zerbi furioso quello che si è presentato di fronte ai microfoni di Dazn al termine della partita tra Inter e Sassuolo. Queste le sue parole, riportate da canaleSassuolo.it:"Per me su Raspadori era rigore. Lui ha tentato di non cadere. Irrati non mi piace come arbitro, come non mi piacciono alcuni giocatori, al di là dell’episodio di Raspadori. Abbiamo preso il secondo gol su un fallo da rigore, non era un contropiede reale. Siamo questi noi. Non è vergogna prendere gol in contropiede quando fai la partita. Di fronte avevamo l’Inter. Subire il contropiede significa che noi comunque eravamo di là, con la nostra idea"."Nel primo tempo abbiamo tirato troppo poco in porta. ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 aprile 2021) È un Roberto Defurioso quello che si è presentato di fronte ai microfoni di Dazn al termine della partita tra Inter e. Queste le sue parole, riportate da canale.it:"Per me suera rigore. Lui ha tentato di non cadere.non minon mi piacciono alcuni giocatori, al di là dell’episodio di. Abbiamo preso il secondo gol su un fallo da rigore, non era un contropiede reale. Siamo questi noi. Non è vergogna prendere gol in contropiede quando fai la partita. Di fronte avevamo l’Inter. Subire il contropiede significa che noi comunque eravamo di là, con la nostra idea"."Nel primo tempo abbiamo tirato troppo poco in porta. ...

Advertising

DiMarzio : Le parole di #DeZerbi dopo #InterSassuolo - OlderGf : Non piangere De Zerbi, non serve a nulla. Quest'anno lo scudetto deve vincerlo l'Inter. La serie A non può permette… - ItaSportPress : Sassuolo, De Zerbi: 'Su Raspadori c'era rigore! Irrati non mi piace come arbitro, come non mi piacciono...' -… - calciotoday_it : ?? #InterSassuolo, De Zerbi si scaglia contro l'arbitro #Irrati ???Le sue parole al termine del match #SerieA - SmorfiaDigitale : Sassuolo, De Zerbi non ci sta: 'Per me era rigore. Irrati un arbitro che non mi ... -