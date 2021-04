Salerno | a 101 anni aspetta ancora il vaccino anti-Covid

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una anziana di 101cheda quasi due mesi di essere vaccinata. Lo denuncia il Codacons, che riporta il caso della signora M.F.P. ( queste le iniziali del nome) residente a, la quale ha fatto richiesta per ila domicilio in data 15 febbraio, non ottenendo alcuna risposta dalla Asl. Una situazione assurda, spiega il Codacons, considerato che l’anziana è un soggetto fragile, impossibilitata a muoversi e uscire di casa, che si avvale dell’aiuto di una badante. Quest’ultima, tuttavia, a causa dei ritardi nella vaccinazione, non può fornire assistenza alla donna, non potendo rischiare di trasmetterle il virus. La Regione Campania, attraverso la piattaforma Soresa, ha comunicato lo scorso 15 ...