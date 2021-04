Sacerdote ai domiciliari per abusi su minore. Era stato sospeso la vigilia di Natale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPresenzano (Ce) – Un’ordinanza di custodia cautelare agli arrestiè stata eseguita nei giorni scorsi – ma la notizia si è appresa solo oggi – nei confronti di don Gianfranco Roncone, ex parroco a Presenzano (Caserta)dalla curia alladidopo l’apertura di un’inchiesta nei suoi confronti persessuali ai danni di minori. Il gip ha accolto la richiesta di arrestiper il preteformulata dalla Procura di Napoli. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri di Capua. Al, originario di Sparanise, gli inquirenti contestavano l’induzione alla prostituzione. Il giudice per le indagini preliminari ha invece derubricato la contestazione in violenza sessuale. ...