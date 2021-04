Regole più severe per le quarantene nelle scuole, da oggi 70 mila studenti in classe (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mercoledì 7 aprile il rientro dagli asili alla prima media, per gli altri studenti resta la Dad. Quarantena per tutti coloro che hanno avuto contatti con un positivo. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mercoledì 7 aprile il rientro dagli asili alla prima media, per gli altriresta la Dad. Quarantena per tutti coloro che hanno avuto contatti con un positivo.

Ultime Notizie dalla rete : Regole più La polizia irrompe in chiesa, sacrilegi anche nel Triduo ... con la motivazione che si sarebbero infrante le regole anti - Covid che limitano il numero di ... c'erano solo alcuni fedeli che non indossavano correttamente la mascherina, nulla di più. Una telefonata ...

Esplode la protesta contro l'ideologia del lockdown ...chi non protesta perché può permettersi di non farlo e chi invece è disperato perché non può più ... che continua sfacciatamente a invocare il rispetto delle regole, dopo aver calpestato tutte le ...

